Mit Pioniergeist das Brauchtum pflegen

23.01.2017, 19:37 Uhr

Nach einer Unterbrechung von 20 Jahren formierte sich die Landjugend in der Marktgemeinde Ilz neu.

Zu Beginn der Gründungsversammlung der Landjugendgruppe Ilz konnte das bis zur Wahl am Ende der Sitzung designierte Führungsduo, Obmann Markus Kober und Ortsgruppenleiterin Lena Baronigg, neben rund 30 künftigen, jugendlichen Mitgliedern auch eine prominente Gästeschar begrüßen. So waren der Landjugend-Bundesleiter und Steirischer Landesobmannstellvertreter Martin Stieglbauer, Landesobmannstellvertreter Martin Klug sowie die scheidende Bezirksbetreuerin Andrea Zingl samt ihrer Nachfolgerin Anna Kopper angereist, um über Inhalte, Aufgaben und Veranstaltungen der Landjugend zu informieren sowie die Neuwahl in Ilz durchzuführen. Ebenso fanden sich Bürgermeister Rupert Fleischhacker, die Vizebürgermeister Karl Turza und August Friedheim, Kammerobmann Johann Reisinger, Bezirksbäuerin-Stellvertreterin Anneliese Kutschera und Dechant Peter Rosenberger im Saal des Kulturhauses ein.Nach einer Präsentation des Leistungsspektrums der Landjugend von Stieglbauer, schritten die Jugendlichen zur Urne. Ein neunköpfiger Vorstand mit Kober und Baronigg an der Spitze wurde einstimmig gewählt. Während Reisinger seine Wertschätzung gegenüber der Jugend und den sinnvollen Aktivitäten der Landjugend zum Ausdruck brachte, freute sich Fleischhacker vor allem darüber, dass es in Ilz nach 20 Jahren wieder eine Ortsgruppe gibt."Ich werde stets ein offenes Ohr für eure Anliegen haben", hofft der Bürgermeister darauf, dass es bald wieder einen Landjugendball in der Marktgemeinde gibt.Kober und Baronigg sowie die anwesenden jungen Ilzer zeigten sich bei der Versammlung höchst motiviert. "Zu unseren Vorhaben für die nächsten Jahre zählen Tanzkurse, ein Bubblesoccer-Turnier, ein Schitag, Ausflüge, ein Faschingsumzug, sicher auch ein Ball und vieles mehr", erläuterte der engagierte neue Obmann die Ziele der Gruppe.