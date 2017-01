Die Stars von morgen in der Halle

05.01.2017, 13:24 Uhr

86 Teams mit 800 Fußballtalenten sorgten auf dem Parkett für den krönenden Abschluss des Sportjahres in in Fürstenfeld.

Der Fürstenfelder Landesligist FSK lud schon traditionell zum Fuballturnier der Jungkicker in die Stadthalle. Das mehrtägige Turnier wurde von der Trainer- und Funktionärsriege unter FSK-Obmann Franz Jost wiederum perfekt organisiert.Bei den jüngsten Teilnehmern im U7-Bewerb besiegten die Kids des FSK die Hartberg Juniors im Finale mit 2:0. Auch beim U8-Turnier waren die Gastgeber erfolgreich und stellten mit Ilvy Taucher, die 21 Treffer erzielte, diesmal eine Torschützenkönigin. Ebenso hatten die Fürstenfelder bei den unter Neunjährigen die Nase vorne. Der Nachwuchs der SG Buch/St. Johann in der Haide war bei den U10-Spielen nicht zu biegen, die U10 des FSK belegte den hervorragenden 2. Platz nach einer knappen 0:1-Finalniederlage.In der Kategorie U11 bezwang die Mannschaft NZ Oberes Raabtal das Team von Vulcolor Güssing. Auf der obersten Stufe des Podests landeten die Südburgenländer im U12-Bewerb, in dem sie die Hausherren des FSK mit 1:0 besiegten. Fest in der Hand des SK Sturm Graz-Nachwuchses lagen die Turniere der U13 mit einem 6:5 gegen die Hartberg Juniors und der U15, wo im internen Sturm-Derby das Team I den Klubkollegen des Teams II einen 2:0-Sieg abrang.