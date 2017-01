Panthers starteten mit Heimsieg

09.01.2017, 06:56 Uhr

Mit einem 80:71 Heimsieg gegen Klosterneuburg starteten die Fürstenfeld Panthers ins neue Jahr.

Einen wichtigen Heimsieg feierten die Raiffeisen Panthers aus Fürstenfeld gegen die Dukes aus Klosterneuburg. Die Panthers starten wie aus der Pistole geschossen und führen gleich mit acht Punkten. Die Niederösterreicher versuchten dagegen zu halten und so entwickelte sich ein enges, spannendes Spiel. Der Center der Fürstenfelder, Marino Sarlija, wurde vom Coach Pit Stahl geschont, deshalb hatten die Klosterneuburger unter dem Korb einige Vorteile. Die Panthers hingegen zeigten sich besonders von der Dreierlinie sehr stark, insgesamt 15 Dreierwürfer fanden ihr Ziel. Besonders Marko Car und Hannes Ochsenhofer hatten ihr Visier bestens eingestellt. Jeder erzielte fünf Dreier, aber auch der 18-jährige Jakob Ernst traf drei Dreier und war mit insgesamt 21 Punkten Topscorer der Panthers. Zur Halbzeit führten die Hausherren mit 42:41. Im dritten Viertel erzielten die Panthers Korb um Korb und sie zogen um 13 Punkte davon. 66:53 leuchtete es von der Anzeigetafel. Im vierten Viertel ließen die Panthers nichts mehr anbrennen, verteidigten den Vorsprung und siegten mit 80:71. Nach Jakob Ernst waren Iliev (18) und Marko Car mit (17) die erfolgreichsten Werfer der Sieger. Mit diesem erfolg hat man wieder Anschluss an das Mittelfeld gefunden und die Play-Off Chance lebt. Das nächste Heimspiel findet am 23.1. 2017 um 19:30 gegen UBSC Graz statt.