Start ups: So innovativ ist Graz

23.01.2017, 15:30 Uhr

Spannende Talente-Schau unter dem Titel "Uhrturm-Pitch"

Ein Teebeutel, bei dem man sich nicht mehr die Finger verbrennt, ein Online-Shopping-Konzept, das Menschen in die Innenstadt lockt, der leistbare Personal Trainer oder das Hunde-Haus mit dem Rundum-Konzept für den vierbeinigen Liebling: Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, aus den kreativen Bewerbunbgen beim "Uhrturm-Pitch" – einer Initiative der rührigen jungen Grazer ÖVP unter der Führung von Martina Kaufmann und Anna Hopper. Im "Lendspace" stellten sich innovative Grazer mit insgesamt zehn Projekten einer Jury, in der unter anderem Philipp Slapar (Sunny Bag), Oswald Held ("Kottulinsky"), Julian Pekler ("Pentr"), Dani Gmeinbauer vom Wirtschaftsbund und Roland Reischl (WOCHE). Resümee des Abends: Hochkarätige Ideen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, von einigen wird man mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten Jahren noch einiges hören.