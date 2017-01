Ein Fest der Geselligkeit beim Neujahrsempfang in Leibnitz

27.01.2017, 21:22 Uhr

In einer Rückschau auf 2016 erläuterte Bgm. Leitenberger die wichtigsten Projekte, die umgesetzt werden konnten: "Wir haben alles eingehalten, was wir im Rahmen des Budgets 2016 versprachen." Die Liste liest sich lang: Dabei wurde u.a. neben der Sanierung und Erweiterung der VS Leibnitz Linden ein neues Jugendzentrum geschaffen sowie das Tempelmuseum Frauenberg modernisiert oder die Beleuchtung am Seggauberg erneuert. Als eines von vielen Projekten wurde das Projekt "FLÜGGE" (Flüchtlinge in Gesellschaft und Gemeinden) gestartet, wobei Leibnitz damit eine von drei Gemeinden in Österreich ist.

Vorschau 2017

Ehrungen

Spielraum für die Großgemeinde Leibnitz bietet aus der Sicht von Bgm. Helmut Leitenberger auch das Budget 2017. Besonders stolz ist der Stadtchef, "dass die Investoren Geduld bewiesen sowie an Leibnitz glaubten und der Saillerhof im Sommer fertiggestellt wird".Neben der Erneuerung der Beleuchtung in der Sporthalle Leibnitz wird 2017 auch weiter beim Kindergarten in Kaindorf investiert. Ebenso sind Maßnahmen beim Tempelmuseum Frauenberg geplant sowie Anschaffungen für die Feuerwehr.Intensiv gearbeitet wird in diesem Jahr u.a. auch am Projekt "Gemeinsamer Wirtschaftspark" im Kernraum mit den Gemeinden Gralla, Wagna und Gabersdorf.Auch der neue Flächenwidungsplan 1.0 wird 2017 in der Großgemeinde umgesetzt. "Wir haben jetzt über 90 Bauern in unserer Gemeinde, die besucht worden sind und so konnten wir uns von der Artenvielfalt und den hervorragenden Produkten überzeugen, die auch als Landschaftsgärtner hervorragende Arbeit leisten", betonte Leitenberger.Großes Augenmerk wird auch auf das Projekt 2030 gelegt, wobei Bgm. Helmut Leitenberger allen Fraktionen für das Miteinander dankte.Senator Hans und Irmi Kindermann sowie Niklas Stopper und Gattin/Römerhof erhielten das Leibnitzer Stadtwappen überreicht.Ebenso auf die Bühne holte Bgm. Helmut Leitenberger Prim. Heinrich Leskowschek, der nach zehnjähriger Tätigkeit das LKH Wagna verlassen und "in den Norden" weiterziehen wird. Leitenberger sprach dem Leiter der Abteilung für Innere Medizin besonderen Dank und Annerkennung aus.Mit einem wärmenden Geschenk stellten sich die Rotarier bei Bgm. Helmut Leitenberger ein. Sie übergaben eine Winterjacke mit dem Rotarier-Logo. "Wir werden bei der Eröffnung der Special World Wintergames gemeinsam mit der Ukraine einmaschieren", freut sich Volmar Pötsch, das Leibnitz als Host Town mit dabei ist.Bei Blasmusikklängen und einem Buffet von Herta Lösch wurde zum gesellschaftlichen Gedankenaustausch übergeleitet.