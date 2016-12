"Aniada a Noar" gastiert in Leibnitz

Wenn die Instrumente ausgepackt werden, um die charismatische Altstimme von Emma Montanari in die Lüfte zu heben, verschmelzen Befana und Christmette zu einem fröhlichen musikalischen Leckerbissen. Entschleunigung im Advent. Was wie ein Widerspruch klingt, gelingt dem Sextett auf herzerfrischende Weise.Aniada a Noar stehen seit Anbeginn für Grenzüberschreitung und entziehen sich bis heute demonstrativ Schubladisierungen. Ohne Berührungsängste was Stile, Richtungen und Grenzen betrifft.

Für Felicità musizieren sie mit langjährigen Freunden aus dem Friaul. Emma Montanari mit ihrer mitreißenden Stimme und Bühnenpräsenz und der friulanische Ausnahmegeiger Giulio Venier zählen mit dem gefühlvollen Gitarristen Flavio Bortuzzo zu den herausragenden Musikern des Friaul.Ein Abend des Glücks!Wolfgang Moitz - Flöten, Piffero, Dudelsack, Akkordeon, Nasenflöte, GesangBertl Pfundner- Gitarre, Zieharmonika, Gesang, Mandoline, HarpAndreas Safer - Geige, Mandoline, Maultrommel, Säge, Dudelsack, GesangEmma Montanari - GesangGiulio Venier - ViolineFlavio Bortuzzo - Gitarre03452/76506Wann: 17. Dezember, 20 Uhr, Kulturzentrum Leibnitz