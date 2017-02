Die Region mit Kinderaugen beleuchten

11.02.2017, 08:00 Uhr

Nach 15 Workshops in den Schulen der 15 Naturparkgemeinden und einem Workshop mit den TourismusvertreterInnen und NaturparkbürgermeisterInnen, fand nun die zweite von fünf Kinderedaktionen in der Naturparkschule Oberhaag statt. Mit den SchülerInnen wurde ein Seminar über die Kelten in der Südsteiermark durchgeführt. Mit der Unterstützung von Susanne Niebler (Hallstattzeitlichen Museum Großklein) rekonstruierte das Team von FratzGraz mit den Kindern alte Masken und gestaltete Teile des Layouts! Der Kinderregionsführer soll am 19. Mai beim großen Markt der Artenvielfalt im Naturparkzentrum Grottenhof präsentiert werden.