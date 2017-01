St. Veit in der Südsteiermark hat einen neuen Bürgermeister

24.01.2017, 18:49 Uhr

Volles Haus heute bei der Gemeinderatssitzung, die um 18 Ihr begann. Enormer Vertrauensvorschuss für den neuen Bürgermeister Gerhard Rohrer.

Schon kurz nach dem Rücktritt von Bgm. Manfred Tatzl war er im Gespräch, seit wenigen Minuten ist es ganz offiziell: Gerhard Rohrer ist der neue Bürgermeister der Fusionsgemeinde St. Veit in der Südsteiermark und tritt damit die Nachfolge von Manfred Tatzl, der insgesamt 15 Jahre die Geschicke der Gemeinde leitete, an. Das wurde bei der heutigen Gemeinderatssitzung beschlossen. Alle 21 Gemeinderäte waren anwesend. Abgestimmt wurde über den von der ÖVP eingebrachten Wahlvorschlag Gerhard Rohrer in einer geheimen Wahl. Rohrer wurde einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt! Bierbrauer Georg Pock wurde zum Vizebürgermeister ernannt und August Jöbstl zum Kassier - ebenso beide einstimmig! Die Angelobung nahm BH Manfred Walch vor.

Nahtloser Übergang

Manfred Tatzl informierte bekanntlich bei der Gemeinderatssitzung knapp vor Weihnachten, dass er mit 31. Dezember sein Amt zur Verfügung stellt. Zuvor wurde noch der einstimmige Beschluss des Gemeindevoranschlages gefasst. Manfred Tatzl würde zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt.