Südsteirisches Herbstfest: Tausende Besucher werden erwartet

04.10.2016, 12:32 Uhr

Am 15. und 16. Oktober, jeweils ab 10 Uhr, steigt in Leibnitz das Südsteirische Herbstfest. Ein Highlight jagt das andere.

Groß gefeiert wird der goldene Herbst in der Weinstadt Leibnitz mit einem zweitägigen Fest. Und so wurde für das Südsteirische Herbstfest ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt - bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Die Eröffnung erfolgt am Samstag um 10 Uhr mit musikalischen Klängen durch die Musikkapelle Arnfels.Am Sonntag wird um 10 Uhr die Erntekrone gesegnet und um 14 Uhr ist als Höhepunkt der große Festumzug (erstmals von der Bahnhofstraße über den Hauptplatz in die Schmiedgasse führend) angesagt. Weiters gibt es am Sonntag den beliebten Hobbykünstlermarkt und ein Hoheitentreffen (13:30 Uhr). An beiden Tagen sorgt das Südsteiermarkdorf für kulinarische Genüsse.

Programm

10 Uhr: Segnung der Erntekrone und Einzug in die Kirche10.15 – 11 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Wagna10.45 – 11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Pichler-Bau Gralla11.30 – 12 Uhr: Trachtenverband Mürztal, Fuchsbartl Banda12.00 – 12.30 Uhr: Steirisch Brennt, Trachtenverband Ennstal-Paltental12.30 – 13 Uhr: Die Rossecker, Fuchsbartl Banda13.00 – 13.30 Uhr: Steirisch Brennt, Trachtenverband Oberes Murtal13.30 – 14.00 Uhr: Trachtenverband Ennstal-Paltental, Fuchsbartl Banda14.00 – 15.30 Uhr: Festumzug15.30 – 16 Uhr: Steirisch Brennt , Die Rossecker16.00 – 16.30 Uhr: Trachtenverband Oberes Murtal, Fuchsbartl Banda16.30 – 17 Uhr: Steirisch Brennt, Trachtenverband Mürztal11.30 – 13 Uhr: Volkstanzgruppe Bad GamsVolkstänze & Offenes Volkstanzen13.00 – 14 UhrVolkstanzgruppe BurgauVolkstänze & Offenes Volkstanzen15.30 – 16.15 UhrKindertanzgruppe St. Nikolai i.S.Volkstänze16.15 – 17.30 UhrVolkstanzgruppe St. Nikolai i.S.Volkstänze & Offenes Volkstanzen