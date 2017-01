18.01.2017, 18:25 Uhr

Ehrenzeichen!

Sg. Herr Landeshauptmann, mag sein das Landeshauptmann Pröll ihr persönlicher bester Freund ist und war ! Aber ich glaube er hat unser Land sehr lange brüskiert 10 Jahre war er dagegen das der Semmering Tunnel gebaut werde! Ich erinnere mich genau noch wie Schwer ihre Landeshauptmann Frau Klasnic mit Pröll verhandelte und unser Land brüskiert wurde. und viel Steuergeld in die Luft geblasen wurde und sogar Menschen leben geopfert wurde! Darum glaube ich das diese Ehrung mit dem Großen goldenen Ehrenzeichen nicht in meiner Sicht nicht korrekt war!

Ich glaube das in der Steiermark und Österreich viel mehr Menschen ,Leute gibt die so eine große Auszeichnung verdienen! Ich freue mich schon das unsere Bundesregierung demnächst selber Entscheidungen treffen kann nicht über die Landesregierung Niederösterreich ! Ich weiß das alles was ich schreibe ist sehr kritisch, aber es gibt auch noch Leute die sich für Politik interessieren ! ich würde mich auch freuen wenn ich auch eine Stellungnahme von Landeshauptmann höre !

Liebe Güsse ein kritischer Beobachter der Politik Rupert Mathy

