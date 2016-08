43. BERGMESSE

AT

Die Bergrettung Trieben lädt alle Bergretter, Bergsteiger und Freunde der Bergrettung Trieben zur traditionellen Bergmesse ein.

Die Messe findet beim Kreuz vor der Mödlingerhütte statt. Im Anschluss an die heilige Messe, zum Gedenken an alle verstorbenen Bergretter und alle Verunglückten am Admonter Reichenstein und Totenköpfel, treffen wir uns bei der Diensthütte der Bergrettung Trieben.

Bei gewohnt bester Verköstigung durch unsere Grillmeister und weiteren kulinarischen Spezialitäten, freuen wir uns auf ein paar gemütliche Stunden.



Die Mödlingerhütte ist von Gaishorn über eine Mautstrasse und zuletzt zu Fuß (20 min) oder von Johnsbach (2,5 Stunden zu Fuß) zu erreichen. Die Bergmesse findet bei jeder Witterung statt.