Benefizabend im Ausseer Bundesschulzentrum

23.01.2017, 21:30 Uhr

7.300 Euro wurden an Gerlinde Kaltenbrunner übergeben, um eine Schule in Nepal wieder aufzubauen.

Zum Multivisionsvortrag "Die hohen Berge - meine Lehrmeister" von Gerlinde Kaltenbrunner kamen 450 Besucher in das Bundesschulzentrum Bad Aussee.In den Wochen davor hatten sich die Verantwortlichen im Bundesschulzentrum mächtig ins Zeug gelegt, um Geld für eine Schule in Nepal aufzutreiben. Durch ein Erdbeben vor zwei Jahren wurde das Gebäude stark beschädigt. Die Ausseer Wirtschaft unterstützte das Vorhaben großzügig, auch die Besucher der Veranstaltung spendeten fleißig für das Projekt von Gerlinde Kaltenbrunner. Am Ende des Vortrages konnten der Bergsteigerin 7.300 Euro für den Wiederaufbau der Schule übergeben werden.