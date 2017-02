Fahrzeugtrends 2017: Ein großes Update für den Golf

03.02.2017, 14:31 Uhr

Volkswagen startet mit Updates von Golf 2- und 4-Türer, GTI, GTE und Variant größte Produktoffensive.

Am 10. November 2016 feierten die Wolfsburger das Update des neuen Golf. "Die Markteinführung ist am 9. März 2017. Das Update bringt mehr Serienausstattung, bei gleichem Einstiegspreis ab 19.590 Euro. Außerdem gibt es ein neues, verschärftes Design sowie viele technische Highlights aus der Oberklasse wie beispielsweise die Gestensteuerung, den Anhänger-Rangier-Assistent, ein intelligentes Cockpit, teilautomatisiertes Fahren und vieles mehr führen zur Demokratisierung des automobilen Fortschritts", erklärt Wolfgang Windbacher vom Autohaus Windbacher in Kindberg.

Das Modelljahr 2017 bringt

• mit dem Infotainmentsystem "Discover Pro" erstmals Gestensteuerung in der Kompaktklasse. • komplett neue Infotainmentsysteme mit durchgängig größeren Touchscreens. • erweiterte Online-Services mit "Guide & Inform" und für Modelle mit Navigationssystem "Security & Services". • mit Stauassistent und Emergency Assist eine Demokratisierung des Fortschritts.• Leistungsplus für den GTI mit 230 PS für die Grundversion und 245 PS für den GTI Performance. • ein neu entwickeltes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das sukzessive alle 6-Gang-DSG ablösen wird. • Front- und Heckpartie mit neuen Stoßfängern, serienmäßige Voll-LED-Rückleuchten und in der Topversion animierte Blinker. • neu entwickelte LED-Scheinwerfer, die im Golf und Golf Variant alle Xenon-Scheinwerfer ablösen werden.Vorstandsvorsitzender Herbert Diess bei der Weltpremiere des Updates des neuen Golf: "Den größten Sprung macht der Golf im Bereich von Infotainment und Vernetzung. Kein anderer Kompaktwagen ist intelligenter, sicherer und vernetzter." Das Kompaktmodell mit – eh klar – geschärftem Design fährt mit Stauassistent bis 60 km/h teilautomatisiert.Ermöglicht durch: