Am Samstag, dem 4. Februar 2017 startet die Knittelfelder Faschingsgilde zum 46. Male seit ihrer Gründung den traditionellen Angriff auf die Lachmuskulatur des Publikums.

Nach den Fanfaren des EMV Knittelfeld beginnt um 20:11 Uhr im großen Saal des Kultur- und Kongresshauses der närrische Jahresrückblick und somit die 46. Knittelfelder Faschingssitzung 2017.

Kanzler und BÖF-LP Mario Krenn will mit dem bewährten Akteurskreis wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm aufbieten.

Als Gastgarde wird aus der aktuellen steirischen Landesnarrenhauptstadt die Mädchengarde Gaishorn am See auftreten.

Als besonderer Ehrengast wird BÖF-Präsident Adi Mittendorfer aus Bad Hall/OÖ. erwartet. Als Gildenkapelle fungiert der AMV Stadtkapelle Knittelfeld.

Wie aus den Vorjahren gewohnt und üblich garantiert Musikallrounder Ratschi nach dem Feuerwerk der guten Laune für stimmungsvolle Tanzmusik bis in die frühen Morgenstunden.

Ein Glückshafen, die Minister-Bar, die Saalbewirtung durch das Kulturhaus-Restaurant Don Camillo und ein Gratis-Taxi-Shuttledienst ab Mitternacht runden das Angebot der 46. Knittelfelder Faschingssitzung ab. Saaleinlass ab 19:00 Uhr.

Karten können über das MSM-Veranstaltungsservice, Rathaus, Hauptplatz 15a, Tel.: 03512 / 864 64-0 bzw. unter tickets@kartenbuero.com bestellt werden.