s´Wannl, Holzstockbar, Musik und Traktorparade sind nur einige Höhepunkte des Hirscheggers Birnkirtas vom 10. bis 12. September.

Gottfried Preßler, Bgm. von Hirschegg-Pack, präsentierte den Birnkirta beim großen Herbstreigen der Lipizzanerheimat mit den Worten: "Das ganze Dorf ist Bühne". Und so verwandeln sich vom 10. bis 12. September die Gasthäuser in einen großen Festboden mit jede Menge Action. Am Samstag, dem 10. September, wird ab 20 Uhr beim Kreuzwirt im Zelt am Dorfplatz Live-Musik geboten, ebenso "Kirta-Stimmung" im Edelweißstüberl.

Dichtes Programm

Auch am Montag

Am Sonntag, dem 11. September, geht es so richtig rund. Um 8.45 Uhr wird der Gottesdienst in der Pfarrkirche gefeiert, um 10.15 Uhr moderiert "Herr Karl" das Kirta-Frühschoppen beim Edelweißstüberl. Um 13 Uhr spielt beim Edelweißstüberl die "Voitsberger Jagamusi" auf, gleichzeitig fährt die Traktorparade des Oldtimerclubs Hirschegg durch den Ort, beim Kreuzwirt gibt es Live-Musik. Um 14 Uhr musiziert das Stubalm-Duo beim Dorfcafé und um 15 Uhr lädt die Firma Pachatz zur Trachtenmodenschau beim Edelweißstüberl, es gibt Warenguscheine der Fa. Pachatz zu gewinnen. Um 16 Uhr spielen die "Weststeirer" beim Kreuzwirt auf.Beim Birnkirta wird auch am Montag gefeiert. So geigt die "Feierwehr-Musi" im Edelweißstüberl um 11 Uhr auf, um 12 Uhr kommt es dort zur großen Kinderpreisverlosung. Um 14 Uhr spielen die "Zapfsalnmusi" beim Kreuzwirt, das "Steinberg-Trio" beim Dorfcafé und die "Murbradler" beim Edelweißstüberl. Um 16 Uhr sorgt die "Steirermusi" beim Kreuzwirt für das musikalische Finale.Attraktionen sind das "s´Wannl" beim Kreuzwrit und die Holzstockbar beim Neuwirt, beides ist während des Kirtags geöffnet. Am Sonntag und Montag kann man auf der Naturkegelbahn beim Dorfcafé Kegeln. Am Montag bittet außerdem das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach von 10 bis 14 Uhr zum Blutspenden in den Gemeindesaal in Hirschegg.