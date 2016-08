30.08.2016, 18:28 Uhr

Tag der offenen Musikschultür

Am Ffreitag, dem 16. September, veranstaltet die Private Musikschule Stallhofen von 17 bis 19 Uhr einen Tag der offenen Musikschultür. Hier kann man Instrumente ausprobieren, Lehrkräfte kennenlernen, die Räume ansehen, Informationen einholen und die neue Broschüre der Musikschule begutachten. Die Musiklehrer bieten an diesem Tag persönliche Beratung und Unterstützung in der Instrumentenwahl und beim Kauf an. An diesem Tag sind auch Anmeldungen zum Instrumentalunterricht möglich, weiters gibt es Informationen über Bläserklasse, Rockband und Jugendblasorchester.

