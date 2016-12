Freudentag für die FF Voitsberg

18.12.2016, 11:32 Uhr

Voitsberg : Feuerwehr | Der 17. Dezember 2016 war für die Stadtfeuerwehr Voitsberg ein Freudentag.Zum ersten besuchte eine Abordnung der FF Wetzelsdorf aus dem Bereich Feldbach das Rüsthaus der FF Voitsberg, um das an sie verkaufte Einsatzfahrzeug abzuholen. Der Mercedes 412D war über 17 Jahre als Versorgungsfahrzeug für die FF Voitsberg aber auch bei verschiedenen Großeinsätzen des KHD Voitsberg in anderen Bundesländern und Teilen der Steiermark im Einsatz und konnte alle Erwartungen erfüllen.

Ersetzt wurde dieses bewährte Fahrzeug durch einen LKW IVECO 5,5 to, welcher von der Bundesbeschaffungsgesellschaft geliefert und von Magirus Lohr feuerwehrtechnisch aufgebaut und ausgestattet wurde. Dazu haben wir auch vier Einsatzcontainer mitbestellt. Der LKW erfüllt mit diesen Containern einen Mehrfachnutzen. Er dient in erster Linie als Versorgungsfahrzeug bei Feuerwehreinsätzen. Weiter wird er zukünftig als Begleitfahrzeug für unser WLF-Kran bei Verkehrseinsätzen verwendet, daher hat das Fahrzeug einen Lichtmast und einen Gerätekasten mit den für Bergungen notwendigen Ausrüstungsgegenständen und Hilfsmitteln. Der LKW dient auch als Trägerfahrzeug für unser Containersystem. Damit kann das Fahrzeug je nach Bedarf zum Löschfahrzeug oder für die erweiterte technische Hilfeleistung – z. B. bei Unwettern – aufgerüstet werden. Die Gesamtkosten für Fahrzeug samt Container belaufen sich auf € 155.516,00. € 81.516,00 wurden von der FF Voitsberg an Eigenmitteln aufgebracht, € 43.000,00 betrug der Anteil der Stadtgemeinde Voitsberg und € 31.000,00 war der Förderanteil des Landes Steiermark. Die Segnung wurde von Dechant Mag. Gerald Krempl und die Übergabe durch Bürgermeister Ernst Meixner durchgeführt. In Ansprachen von HBI Klaus Gehr, Bürgermeister Ernst Meixner und Landesfeuerwehrrat Engelbert Huber wurde die gemeinsame Finanzierung gewürdigt.Zum Abschluss dieses Tages fand im Schulungsraum die traditionelle Weihnachtsfeier statt. Ein vom Gasthaus „Zur Alten Post – Prettenthaler“ vorzüglich zubereitetes Buffet fand bei allen Besuchern lobende Worte. In diesem Rahmen wurde den Jugendbeauftragten OLM d. F. Rene Sorger und LM d. F. Peter Kremaucz seitens der Feuerwehrjugend für die Betreuung während des Jahres mit einem Geschenk gedankt.Musikalisch umrahmt wurden diese Veranstaltungen von einem Bläserquartett der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal. Als Ehrengäste konnten Dechant Mag. Gerald Krempl, Bürgermeister Ernst Meixner, die Vizebürgermeister Kurt Christof und Walter Gaich, Finanzstadtrat Franz Sachernegg, Stadtrat Markus Leinfellner, Landesfeuerwehrrat Engelbert Huber, Brandrat Christian Leitgeb, ABI Alfred Jauk, vom Roten Kreuz Bezirksgeschäftsführer Direktor Aldo Striccher und Bezirksrettungskommandant Otto Passesreiter, Franz Patz von den Amateurfunkern und die PartnerInnen der Wehrmitglieder begrüßt werden.Weitere Bilder auf www.ff-voitsberg.at