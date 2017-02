Steiermark heute im Werkhaus Kainach

03.02.2017, 08:40 Uhr

Am Samstag, dem 4. Februar, wird der Beitrag über Renate und Fritz Prehal in ORF2 um 19 Uhr ausgestrahlt.

Die Kainacher Glaskünstler Renate und Fritz Prehal sind weit über unsere Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Der "Gläserne Advent" in den Wochen vor Weihnachten zieht immer viele Besucher an. Nun war der ORF im Werkhaus Kainach, wo die beiden ihr Atelier haben, zu Gast und drehte einen Beitrag über ihre Glaskunst.Der Beitrag wird am kommenden Samstag, dem 4. Februar, um 19 Uhr in Steiermark heute in ORF 2 gesendet.