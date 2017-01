AT

, Strallegg 175 , 8192 Strallegg AT

NMS , Strallegg 175 , 8192 Strallegg AT

Strallegg: NMS |

Das Sporttreff und der Musikverein Strallegg laden zum Konzert "Blasmusik meets Rock". Gemeinsam mit der Band "Bratlfett´n wird die Musikkapelle Strallegg den Abend rocken.

Durch das Programm führt Antenne-Steiermark-Moderator Michael Scheder.



Karten sind im Sporttreff, in der Eishütte Strallegg, am Gemeindeamt und bei der Raiffeisenbank in Strallegg erhältlich.