Als hätten die Engel gesungen

18.12.2016, 22:13 Uhr

Die Laternen erhellten den Kirchenraum, die Stimmen vom MaiXang wirkten, als würde man die Engel singen hören.Nach der Feier gab es Tee, mit und ohne Geist, Apfel- und Früchtebrot. Die Menschen genossen das Angebot und Frau Holle schüttelte ganz fest ihre Pölster aus und sorgte so für zusätzliche Adventstimmung. Eine Adventfeier, die ganz tief in die Herzen ging, eine Feier weit weg von der rundum herrschenden Hektik, eine Feier, die Freude auf das nahende Weihnachtsfest vermittelte. "Da haben wir den Advent und den Hergott in der Kirche z´ammgholt" sagt Elfi Groß, die Hauptorganisatorin.Als zum Abschluß noch der Andachtsjodler, gespielt von Hollensteiner Johann auf der Trompete, vom MaiXang und anschließend noch von den Besuchern gesungen wurde, spätestens dann haben die Gäste gespürt, Weihnachten ist nicht mehr weit.