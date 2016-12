Englisches Theater: Rob & the Hoodies

08.12.2016, 12:16 Uhr

Die vier DarstellerInnen des Vienna´s English Theatre begeisterten die SchülerInnen der dritten und vierten Klassen der Neuen Musik-Mittelschule Weiz und anderer Schulen aus dem Einzugsbereich mit dem englischen Theaterstück "Rob & the Hoodies".

Die SchülerInnen hatten im Englischunterricht das Stück schon auf englisch gelesen und besprochen. Immer wieder gab es spontanen Applaus für die ausgezeichneten DarstellerInnen, denen es auch sehr gut gelang die SchülerInnen immer wieder einzubinden. Bei einer Szene durften einige sogar als „Robin´s merry men“ beim Theaterstück mitspielen. Rob, der Hauptdarsteller, hatte das Theaterstück „Robin Hood“ selbst geschrieben und wollte es in der Schule aufführen. Es gab jedoch viele Probleme mit der Besetzung, mit den Kostümen, den Texten und anderem. Aber durch die gemeinsame Bewältigung der Probleme und der Arbeit an dem Theaterstück entstanden neue Freundschaften. Gemeinsam besiegten diese Freunde dann die Hoodies, eine böse Gang, die alle tyrannisierte. Wie bei Robin Hood ging es auch in diesem Theaterstück um das Zusammenhalten der Schwachen gegen die Starken.