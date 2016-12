Krampi und teuflische Engerl

07.12.2016, 17:38 Uhr

Perchtengruppen und Glücksengerl tummelten sich am Krampustag am Hauptplatz in Birkfeld

Der Ortsentwicklungsverein gratuliert folgenden Personen sehr herzlich zu Ihrem Gewinn beim Birkfelder Weihnachtsgewinnspiel:Fidlschuster Irina / Sparmarkt ZeiringerFilzmoser Klement / Bäckerei Erich Felber GmbH & Co KGKohlhofer Wilhelm / Sparmarkt ZeiringerPessl Peter / Mobileshop KahrPojer Roswitha / Bäckerei Erich Felber GmbH & Co KGStuhlhofer Walter / ApothekeVolksschule Waisenegg / edv & grafik-web-design NeuholdDie Übergabe der Gutscheine erfolgt am 15.12.2016 um 17:00 Uhr im Jeanskast´l.Alle die fleißig bei den teilnehmenden Unternehmen in Birkfeld einkaufen, erhöhen dadurch Ihre Gewinnchancen, den der Rechnungsbeleg gilt als Gewinnlos. Die zweite Verlosung findet am 31.12.2016 im Zuge der Silvesterparty am Hauptplatz statt.