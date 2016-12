FC-Donald: Aus eins wird sechs

23.12.2016, 11:26 Uhr

Struktur des Vereins musste sich wegen der Registrierkassenpflicht ändern.

FC-Donald – Wintersport

Der FC-Donald aus St. Ruprecht an der Raab ist einer der vielseitigsten und größten Vereine in der Steiermark. Aufgrund gesetzlicher Änderungen wie der Registrierkassenpflicht etc. ist der Verein, so wie alle großen Vereine, gezwungen, jetzt seine Struktur zu ändern bzw. den gesetzlichen Erfordernissen anzupassen.Der Sport- und Kulturverein FC,Donald wird in Zukunft für den Breitensport zuständig sein. Alle Sektionen, die an Meisterschaftsbewerben teilnehmen, werden eigene Vereine mit eigenem Vorstand, eigenem Konto und eigener DVR-Nummer. Die neuen Vereine sind: FC-Donald – Lauf- und Tri-Team (Obmann: Hubert Ernst), FC-Donald – Radsport (Obmann: Engelbert Bloder), FC-Donald – Tischtennis (Obmann: Manuel Lenz), FC-Donald – Volleyball (Obmann: Heinz Köck) und FC-Donald – Wintersport (Obmann: Rupert Matzer).Beim Sport- und Kulturverein FC-Donald bleiben elf Sektionen, Obmann bleibt weiterhin Wolfgang Neffe. Die Bezeichnung „FC-Donald“ bleibt, aufgrund der Bekanntheit, auch in den neuen Vereinen bestehen. Außerdem müsste man bei einer Namenänderung sämtliche Dressen und Sportutensilien austauschen, was mit sehr hohen Kosten verbunden wäre. Alle sechs Vereine werden sich auch in Zukunft bemühen, interessante Angebote in den Bereichen Sport, Kultur, Unterhaltung und Bewegung anzubieten.Der neue Verein FC-Donald – Wintersport hat viel vor in der neuen Saison. Gestartet wurde mit einem Kinderschikurs beim Pirstingerlift, der völlig ausgebucht war. Am 15. Jänner wird gemeinsam mit dem SV-Breitenau auf der Teichalm ein Cup-RTL ausgetragen und am 12. Februar wird beim Pirstingerlift ein Vereinsschitag mit Gleichmäßigkeitsrennen veranstaltet. Dazu wurden die Schifahrer neu eingekleidet. Der FC-Donald bedankt sich bei allen Sponsoren.