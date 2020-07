Das Amstettner Wochenblatt schrieb vor 100 Jahren:

Biberbach. (Fischdiebstahl). Josef und Ludwig Mayr, Söhne vom Scherhubhäufel in Biberbach, und der dortige Kleinhäuslersohn Josef Streißl wurden betreten, wie sie im Aubache in Biberbach nach Forellen fischten. Die bereits gemachte Beute von 25 Forellen im Werte von 175 Kronen wurde ihnen abgenommen und dem Fischereipächter Josef Hofbauer übergeben; die drei Fischdiebe jedoch dem Bezirksgerichte angezeigt. Der älteste der Diebe steht im 16. Lebensjahre. Die Mayr-Buben waren erst vor kurzem an mehreren Schafdiebstählen beteiligt.