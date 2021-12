AMSTETTEN. Stets auf Draht zeigt sich der Amstettner Künstler Paul Dav Babenberk (geb. 1966). "Gefangen im Augenblick – der Denker", so der Titel seiner Drahtskulptur, die beim Südeingang der Gschirmbachpassage schon seit Jahren für einen Blickfang sorgt. Babenberk ergänzt seine Werke gerne mit Poesie und so ist auf einem kleinen Schild neben dem verzinkten Kunstobjekt zu lesen: "Ein ehrlicher Augenblick in sich selbst gelebt, macht dich mächtiger, als für einen Fremden zu lügen." Weitere Drahtskulpturen von Paul Dav Babenberk im öffentlichen Raum in Amstetten finden Sie auch in der Wiener Straße, in Koplarn und in der Negrellistraße sowie in Neumarkt an der Bundesstraße 1.