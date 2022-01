Pfarrgemeinderäte aus dem Bezirk können "Freizeitpastoral und Sport"-Pfarrgemeinderäte nach der Wahl am 20. März werden.

BEZIRK AMSTETTEN. Die Diözesansportgemeinschaften (DSG) entwickelte für die Pfarren des Bezirks einen Ideenpool zum Thema Kirche und Sport. „Wie können Pfarren Angebote entwickeln, durch die Menschen lebendiger werden? Wie kann man mit den Themen Sport, Bewegung und Gesundheit zu allen Menschen und Milieus Brücken bauen? Wie können wieder mehr Menschen auf diese Weise Glaube und Kirche neu entdecken?“ In dieser Broschüre gibt es von der Diözesan­sportgemeinschaft konkrete Ideen, so der Vorsitzende der DSG, Sepp Eppensteiner.

Krafttraining in der Pfarre

Der Pool mit zahlreichen Ideen und Impulsen reicht von Krafttraining in der Pfarre, Sportgottesdienste, Spielefeste in Pfarren über „Die Pfarre achtsam erwandern“ und „Fit im Alter“ bis hin zu Entspannung vor der heiligen Messe. Wer diese Ideen umsetzen will, den unterstützt die DSG: mit kompetenter Fortbildung, rechtlicher Beratung oder passender Ausrüstung.

Eppensteiner freut sich über zusätzliche Vorschläge, diese werden laufend auf der DSG-Website www.dsg.or.at erweitert. Bestellmöglichkeit bei der DSG St. Pölten per Tel. 02742/324–3387 oder E-Mail: dsg.stpoelten@kirche.at.

Die Broschüre ist für Eppensteiner zudem ein wichtiger Behelf für die Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März. Er verwies darauf, dass sich gewählte Pfarrgemeinderäte bei der Diözesansportgemeinschaft jederzeit melden können, um im Bereich "pfarrliche Freizeitpastoral und Sport" mitzuarbeiten. "Die Kirchensportler stehen auch künftig mit Rat und Tat zur Verfügung", denn man wolle "in den Pfarren Kirche bewegen".