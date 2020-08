LKW-Unfall auf A1 sorgt für Mega-Stau in Amstetten

LKW-Unfall sorgt auf Autobahn und auf den Ausweichrouten für kilometerlange Staus. Arbeiten dauern noch an.

AMSTETTEN. Um 4 Uhr früh kippte am Mittwoch auf der A1 zwischen Amstetten Ost und West (in Fahrtrichtung Linz) ein 20 Tonnen schwerer Sattelzug um und fing Feuer. Die Autobahn war stundenlang gesperrt. Erst gegen Mittag konnten zwei Fahrspuren wieder freigegeben werden. Die dritte Fahrspur bleibt bis zum Abend gesperrt - die Arbeiten dauern noch an, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Amstetten vom Unfallort.

Staus auf Autobahn und in Amstetten

Die Sperre der Autobahn hatte kilometerlange Staus zur Folge. Laut ÖAMTC reichte der Stau bis Ybbs zurück. Auf den Umleitungsstrecken durch Amstetten kam es noch bis in die Mittagsstunden ebenfalls zu langen Staus.