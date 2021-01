Ein Pkw hat auf der Autobahn A1 Fahrtrichtung Salzburg am 15.01.20 kurz vor 13 Uhr einen LKW mit Anhänger touchiert, wobei das Schwerfahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist und in der Böschung zu stehen kam. Der mit einem Container beladene Anhänger kam dabei in schieflache und drohte auf den weichen Boden umzustürzen. Um das Schwerfahrzeug sicher bergen zu können, wurde vom Einsatzleiter Andreas Zöchlinger das schwere Kranfahrzeug der FF Amstetten angefordert. Gemeinsam mit unserem schweren Rüstfahrzeug konnte das Gespann wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Den beschädigten PKW transportierten wir mit unseren Abschleppanhänger ab, der defekte LKW wurde von einem Bergeunternehmen abgeschleppt.

