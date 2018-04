1.000 Motorradl für die Basilika Sonntagberg

20.04.2018, 12:59 Uhr

Heiße Eisen und zünftige Musik: Zwei Events lassen Sonntagberg strahlen.

SONNTAGBERG. „Der Sonntagberg lockt nicht nur Wallfahrer und Pilger an, sondern auch zahlreiche Ausflugsgäste: Wanderer, Radfahrer, Besucher, die die beeindruckende Aussicht erleben wollen – und natürlich Motorrad-Fahrer", sagt Abt Petrus Pilsinger.Am Samstag, 5. Mai, werden nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder Hunderte Zweirad-Freunde aus ganz Österreich zu einer Benefiz-Sternfahrt auf den Sonntagberg aufbrechen. Rund 1.000 Motorräder werden erwartet – mit entsprechender Polizeibegleitung.

1.000 Motorradl für Basilika

Erhalt des Kulturdenkmals

Das Ergebnis übertreffen

Die Musikanten wallfahrten

Zum Dank fürs Musizieren

"Wir freuen uns über dieses breite Engagement und auf eine spektakuläre Veranstaltung zur Unterstützung des Sonntagbergs“, meint der Abt. Seit 2014 wird am Mostviertler Wahrzeichen und Ausflugsziel intensiv an der Sanierung gearbeitet."Es ist wichtig, dass sich eine breite Öffentlichkeit für den Erhalt dieses einzigartigen Kulturdenkmals einsetzt", sagt Wolfgang Sobotka, Obmann des Vereins Basilika Sonntagberg, der die Motorrad-Sternfahrt veranstaltet. "Hier kann nicht nur auf beeindruckende Weise Kunst und Geschichte erfahren werden", fügt der Nationalratspräsident hinzu, "der Sonntagberg ist auch ein besonderer Ort der Spiritualität.""Im vergangenen Jahr kamen trotz schlechtem Wetter rund 600 Teilnehmer. Wir konnten 15.000 Euro für die Renovierung der Basilika sammeln. Ich hoffe natürlich, dass wir dieses Ergebnis heuer noch übertreffen", so Ferdinand Fischer, Organisator und Sprecher des Zweiradhandels in der Wirtschaftskammer.Ob mit dem Motorrad oder zu Fuß, dass pilgern – in welcher Form auch immer – angesagt ist, zeigen auch die Volksmusikanten, die einige Tage vor den Bikern den Sonntagberg erklimmen.Projektleiter Christoph Berger und seine Brüder von der Stubenmusik Berger haben es seit 2008 geschafft, die Wallfahrt auf den Sonntagberg zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Aufgrund der Einzigartigkeit erhielten die Musikanten 2014 den Niederösterreichischen Kulturpreis.Am 29. April, am Tag des Mosts, werden diese zur 10. Volksmusikantenwallfahrt aufbrechen – zur Danksagung für viele Stunden gemeinsamen Singens und Musizierens. Zum Jubiläum wird eine neue CD präsentiert. Zahlreiche Musikgruppen, die die Wallfahrt zum Sonntagberg in den letzten zehn Jahren begleitet und gestaltet haben, sind auf diesem Tonträger verewigt. Der Reinerlös der CD dient – natürlich – dem Erhalt der Basilika.