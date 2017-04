26.04.2017, 07:38 Uhr

Reformations-Kabarett: Luther 2.017 in Waidhofen

WAIDHOFEN/YBBS. Luther 2.017 ist ein humorvoll-pointiertes Kabarett rund um das 16. Jahrhundert, Martin Luther und die Evangelischen an sich. Fröhlich gespickt mit geschichtlichen Informationen, Glaubensinhalten und dem Brückenschlag in die Gegenwart bieten die Kabarettisten Oliver Hochkofler und Imo Trojan am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im "Offenen Rathaus" ein mit Wortwitz gefülltes Programm für Jung und Alt und Vertretern aller Konfessionen.

Gefällt mir