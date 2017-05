Ulk: Ein eingebildeter Kranker für das Schloss Ulmerfeld

10.05.2017, 11:19 Uhr

Der eingebildete Kranke

Ulmerfelder Theatergruppe ULK

Premiere

21 . Juni

Schloss Ulmerfeld

23., 24., 29.

30. Juni

1., 6., 7., 8. Juli

von Moliere steht heuer am Programm der. "Es handelt von einem Menschen, der irrsinnige Angst vorm Sterben hat, doch eigentlich hat er Angst vor dem Leben", gibt Regisseur Thomas Richter Einblick in das Stück, bei dem auf die Gäste "doch recht absurde Begebenheiten" warten.feiert "der Klassiker" am Mittwoch,, im. Weitere Vorstellungen:undsowie am

Kati Krüger

"I wü wieda ham" (3. Juli)

Steelrocks (5. Juli)

Klassik am Turm (28. Juni)

Zudem stehen heuermitundam Programm. Ein Highlight ist zudem, bei dem die Besucher einen einmaligen Klassikabend im Turm und im Schlosshof erleben können.