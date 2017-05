Einsatz für Bienen wurde "vergoldet"

08.05.2017, 10:29 Uhr

Bereits im Alter von acht Jahren begann er selbst Stöcke zu bauen, um Wespen darin einen Lebensraum zu bieten. Gemeinsam mit seinem Bruder Franz sammelte er die Wespen ein, um sie in den Stöcken anzusiedeln. Die Brüder mussten so einige Wespenstiche in Kauf nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Später beschäftigte sich Hermann Fuchsluger mit der Zucht von Hummeln, bevor er im 15. Lebensjahr beschloss, sich der Bienenzucht zu widmen.

Um bis zu 20 Bienenstöcke gleichzeitig kümmerte sich Hermann Fuchsluger im Laufe seiner Tätigkeit als Imker. Dies macht ihn zu einem der größten Freizeitimker Österreichs. Im Durchschnitt werden rund 12 Völker gehalten.