Die Mission Most wurde erfüllt

26.04.2017, 19:04 Uhr

Landjugendmitglieder lernten die Kunst der Mostherstellung kennen

MOSTSTRASSE. Vom ersten Treffen zum Kennenlernen untereinander sowie der Techniken zur Mostherstellung bis zum endgültig fertiggestellten Produkt ist nun knapp ein halbes Jahr vergangen.In diesem halben Jahr ist viel geschehen. Immerhin lernten die Teilnehmer der "Mission Most" alles, was man über die Kunst der Mostherstellung wissen muss, und dürfen nun ihren eigenen Edeltrunk in Händen halten. 13 Moste, die unter der fachkundigen Anleitung vom Zeillerner Mostbaron Josef Zeiner erzeugt wurden, sind das schmackhafte Ergebnis. Nebenbei wurden dazu auch noch 7.000 kg Obst geklaubt.

„Die Möglichkeit, dieses typische Mostviertler Handwerk zu erlernen, bekommt man nicht alle Tage. Darum sind wir von der Landjugend besonders froh, gemeinsam mit der Moststraße dieses Projekt durchgeführt zu haben“, so Gerald Wagner. Der Leiter der Landjugend Niederösterreich war einer der „Missionare“.„Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig es ist, die Techniken von der Pflege bis hin zur Verarbeitung von Streuobst an die nächsten Generationen weiterzugeben", so Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer. "Die Mission Most lehrt nicht nur das Handwerk, sondern auch die Wertschätzung unserer Ressourcen“, so Hinterholzer.Die Mission Most soll daher auch seine Fortsetzung finden.