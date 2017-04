Doka setzt auf Sicherheit: Unfallhäufigkeit in zehn Jahren halbiert

28.04.2017, 13:58 Uhr

Doka auf Sicherheit setzt, belegen die Zahlen. Am Standort Amstetten konnte die Unfallhäufigkeit in den letzten zehn Jahren beinahe halbiert werden.

Investitionen in Sicherheit rentieren sich

Sicherheitstag bei Doka

Bis zu 95 Prozent der Arbeitsunfälle gehen auf eigenes Fehlverhalten wie beispielweise Unachtsamkeit zurück – die Identifizierung von unsicheren Handlungen und Zuständen liegt daher im Fokus, um Unfälle in der Folge vermeiden zu können.Nachweislich gehen Unternehmen bis zu 18 Prozent des Umsatzes pro Jahr durch Qualitäts- und Unfallkosten verloren (Quelle: AUVA). Ein in Sicherheit und Gesundheit investierter Euro rentiert sich daher doppelt – denn Absicherungen am Arbeitsplatz und auf den Baustellen verhindern nicht nur Unfälle, sie erhalten auch die Gesundheit und erhöhen das Sicherheitsgefühl. Dies steigert wiederum Qualität und Produktivität.Beim Doka Sicherheitstag wurden an verschiedenen Stationen im Doka Forum die einzelnen Aspekte von Sicherheit beleuchtet - von praktischen Tipps und Tricks rund um Arbeitssicherheit im Unternehmen bis hin zu Sicherheit und Ergonomie von Doka Produkten. Außerdem werden erste Schritte zum neuen strategischen Sicherheitskonzept vorgestellt, das Antworten auf die weltweit steigende Aufmerksamkeit an Sicherheit und Gesundheit gibt.Neben Sicherheitstrainings und Produktentwicklungen mit Fokus auf sicherheitsrelevante Themen fördert man bei Doka die Gesundheit auch mit dem mitarbeiterorientierten Vital Programm, das mit den Säulen Bewegung – Ernährung – Psyche zur Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter beiträgt. Doka ist außerdem Träger des Gütesiegels für betriebliche Gesundheitsförderung.