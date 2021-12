BADEN. Die Feiertage gehen vorüber, und so mancher hat danach das Bedürfnis nach heiterer Geselligkeit und ein bißchen Bewegung. Da ist das Nostalgie Jux-Tennisturnier am 28. Dezember von 13 bis 17 Uhr der richtige Termin. Veranstaltet wird es von Rudi Gehrer, dem Chef von Gehrer's Matchball, dem Tennis-Beisl in der Veranstaltungshalle. Erwünscht sind weiße Kleidung, Holzracket und weiße Bälle werden beigestellt. Das Turnier ist für alle interessierten Tennisspieler offen. Wer selbst ein Holzracket hat, soll es mitbringen. Es handelt sich um ein Doppelturnier mit Auslosung, das von 13 bis 17 Uhr angesetzt ist. Die Teilnahmegebühr beträgt 24 Euro inklusive Buffet. Ab 18 Uhr: Gemütlicher Ausklang und Buffet. Infos und Anmeldung unter 0664-4635344.