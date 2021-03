BADEN. Weitere 40 Bäume streiken seit Freitag, 19. März, im Gutenbrunner Park, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und die Politik aufzufordern ihre Versprechen ernst zu nehmen und die nötigen Maßnahmen für mehr Klimaschutz endlich umzusetzen. Die Bäume stehen stellvertretend für Schüler*innen des Gymnasium Frauengasse, die mit dieser Aktion von ParentsForFutureBaden ihre Hoffnungen, Ängste und Forderungen an die Politik richten.

Baum-Demonstration wird größer

Vor einem Monat haben 103 Schüler*innen der Gymnasien Frauengasse und Biondekgasse in Baden mit Plakaten auf die Notwendigkeit von ambitioniertem Klimaschutz aufmerksam gemacht. Nachdem die Corona-Pandemie einen sicheren Klimastreik auf der Straße nicht zuließ, hielten 103 Bäume in Baden stellvertretend für die Schüler*innen die Demo-Plakate und fordern die Politik zu mehr Klimaschutz auf. Zum weltweiten Klimastreik am 19. März wurden nun weitere 40 Bäume im Gutenbrunner Park in Baden mit Plakaten ausstaffiert. Die Plakate wurden von Schüler*innen des Gymnasiums Frauengasse angefertigt und an ParentsForFutureBaden übergeben. Walter Gruber, Lehrer am Gymnasium Frauengasse: „Es freut mich, dass die Plakate nun für alle Badner*innen gerade zum weltweiten Klimastreik deutlich sichtbar als Klimaschutzzeichen zu sehen sind.“

Gerhard Loos von ParentsForFutureBaden: „Es reicht nicht anzuerkennen, dass man etwas tun müsste, sondern es sind die tatsächlichen Maßnahmen, die zählen.“

Klima- und Umweltschutzmanifest für Baden reicht nicht aus

2019 hat die Stadtgemeinde ein umfassendes Klima- und Umweltschutzmanifest für Baden einstimmig verabschiedet. Damit bekennt sich die Stadtgemeinde Baden ganz klar zu den Zielen des Klimaschutzabkommens von Paris und einer offensiven Klimapolitik. „Das allein reicht aber nicht aus“, bemerkt Monika Baekmann, von ParentsForFutureBaden und fordert einmal mehr die Politik auf, endlich die nötigen Maßnahmen zu setzen, anstatt schöne Reden zu schwingen.