BADEN. Am 03. Jänner, um 11.54 Uhr, wurde auf der Polizeiinspektion Baden angezeigt, dass eine Granate in Baden, in der Nähe des Autohauses Brammen, in einem Teich gefunden wurde. Der Finder gab vor Ort an, dass er gemeinsam mit einem Kollegen des örtlich ansässigen Fischereivereins bei Reinigungsarbeiten an dem dortigen Teich die Granate mittels Magnet-Angel gefunden hat. Von der Streife wurde der Entminungsdienst angefordert welcher um 14.10 Uhr eintraf. Das vom Entminungsdienst als 75mm Schrapnell-Granate identifizierte, aus dem 1. Weltkrieg stammende Kampfmittel, wurde vom Fundort entfernt und entsorgt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen oder Sachen.