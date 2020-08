BADEN (S. Lorenz). Am 28. und 29. Juli haben bisher unbekannte Täter, die sich fälschlicherweise als Polizisten ausgaben, wieder mal bei älteren Personen in Baden angerufen, um so an Geld und Wertsachen zu kommen.

Alle Anzeiger gaben an, dass sie von einer männlichen Person mit einer tiefen angenehmen melodischen Stimme, hochdeutsche Aussprache, ohne Akzent in den Abendstunden, angerufen wurden. Alle Opfer sind mit ihren Festnetznummern im öffentlichen Telefonbuch eingetragen. Die Opfer wurden von der Täterschaft mit den Worten begrüßt: „Guten Tag, ich bin von der Kriminalpolizei vom Polizeikommissariat Baden“.

Die Betroffenen wurden in flüssig gesprochenen Sätzen befragt, ob in der letzten Zeit bei hnen eingebrochen wurde, denn durch die Polizei konnten in Baden Einbrecher festgenommen werden und es konnte eine Liste mit Namen vorgefunden werden, auf welchen die Opfernamen standen. Weiteres wurden die Opfer noch in Kenntnis gesetzt, dass die Polizei Baden sich mit ihnen in Verbindung setzte werde, um eventuell das Diebesgut zu besichtigen. Alle Opfer haben richtig reagiert und haben im Zuge des Gespräches mit der Täterschaft das Gespräch unterbrochen, es wurde niemand geschädigt. Diese Betrugsmasche wurde schon öfters angewendete, in letzter Zeit kommt es auf Grund der guten Informationen nur mehr sehr selten zu vollendeten Tathandlungen.