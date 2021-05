Neue Testmöglichkeit beim Strandbad

BADEN. Ab kommenden Samstag, 29. Mai, gibt es vor dem Strandbad eine weitere, kostenlose Testmöglichkeit. Diese steht bis zum Ende der diesjährigen Badesaison täglich von 10-15 Uhr zur Verfügung. Betrieben wird der Test-Container im Rahmen einer Kooperation der Landschaftsapotheke, Mag. Heinz Haberfeld mit der Heiligen Geist Apotheke, Mag. Nedjatian Mehrdad. Bürgermeister Stefan Szirucsek unterstreicht: „Wir wollen den Menschen in Baden ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Mit der Einrichtung einer weiteren Testmöglichkeit unmittelbar vor unserem einzigartigen Strandbad ersparen wir unseren Badegästen lästige Umwege und können ihnen entspannende Stunden in einer sicheren Umgebung bieten. Ein Dankeschön an die Landschaftsapotheke und die Heiligen Geist Apotheke für ihr großes Engagement!“

Selbstverständlich handelt es sich dabei um einen offiziellen Test, der als Eintrittstest für das Strandbad, aber auch für alle anderen Gelegenheiten herangezogen werden kann. Ein Ausdruck des Testergebnisses vor Ort ist möglich. Bitte nicht vergessen, dass für eine Testung das Vorweisen einer E-Card erforderlich ist. Tests sind vorerst auch ohne Anmeldung möglich.

Die Teststraße der Stadtgemeinde Baden in der Sport- und Veranstaltungshalle steht selbstverständlich auch weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.