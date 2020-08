Zirkus in Not: Oldtimer Club Pottenstein spendete

BERNDORF/EBREICHSDORF. Der Zirkus Candy ist seit Dezember 2019 in Berndorf- St. Veit zum Nichtstun verurteilt und ohne Einkünfte. Schon im Winter das Wetterpech. Kurz vor dem Abbruch der Zelte in Berndorf und der Weiterfahrt zum nächsten Standplatz Ebreichsdorf haben ein Sturm und Unwetter das verhindert. Dann kam Corona – und der Stillstand war die letzte Konsequenz.

Der OTC Oldtimer Club Pottenstein hat nun mit einer Spende zur Milderung der Situation beigetragen. Die Zirkusdirektion bedankt sich an dieser Stelle bei den Triestingtalern für das überwältigende Endgegenkommen und die große Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Nun geht es hoffentlich endlich weiter. Ab Anfang September werden die Zelte in Berndorf abgebrochen und in Ebreichsdorf im Sportzentrum aufgebaut. Wenn alles gut geht, gibt es dort bereits ab 2. September die ersten Vorstellungen, jeweils um 16.30 Uhr.