TRAISKIRCHEN. „Danke! Einstimmig! Ich freue mich sehr, dass heute alle Punkte in der Gemeinderatssitzung einstimmig von allen Parteien beschlossen wurden“, so die Jubelmeldung von Traiskirchens Bgm. Andreas Babler zur gestrigen Gemeinderatssitzung, die im Freien auf dem Vorplatz der FF Möllersdorf stattfand.

70 Millionen-Budget

„Besonders freut mich der einstimmige Beschluss des rund 70 Millionen umfassenden Budgetvoranschlags, der sich in beiden Bereichen – im Ergebnishaushalt und im Finanzierungshaushalt – positiv gestaltet. Eine solche Einstimmigkeit ist in vielen Städten und Gemeinden keine Selbstverständlichkeit.“

„Mit einer Rekordsumme von 17 Millionen Euro gehen wir 2022 in die Investitionsoffensive. Gerade in Krisenzeiten ist es aus meiner Sicht volkswirtschaftlich notwendig, viel zu investieren, um somit Arbeitsplätze und Unternehmen ihr Fortbestand zu sichern und damit die Wirtschaft anzukurbeln.“

„Nebenbei konnte ich dabei als Ergebnis des Voranschlags ein für jedeN MitbürgerIn errechnetes 6-faches Pro-Kopf-Vermögen zur Pro-Kopf-Verschuldung präsentieren.

Als Bürgermeister und Finanzverantwortlicher möchte ich mich auch hier nochmals für dieses gemeinsame Vorgehen bedanken - nicht nur bei meinem SPÖ-Team, sondern auch ausdrücklich bei allen anderen Gemeinderats-Parteien.“

Ein Beschluss über das Budget erfordert die physische Anwesenheit der Mandatare. Deshalb konnte die Gemeinderatssitzung nicht online abgehalten werden bzw. konnte das Budget nicht per Umlaufbeschluss beschlossen werden. Es war deshalb wohl die erste Gemeinderatssitzung ever, die im Freien abgehalten wurde.