JUNOS Baden: Lucas Laimer als neuer Bezirkskoordinator bestellt

Junos Landesvorsitzender Christoph Müller: „Wir setzen den nächsten Wachstumsschritt unserer pinken Bewegung in Niederösterreich“

BAD VÖSLAU (red). Anfang März 2021 wurde Lucas Laimer aus Bad Vöslau als neuer Bezirkskoordinator ernannt. Er ist damit einer von neun neuen Bezirkskoordinatorinnen und Bezirkskoordinatoren, die in Zukunft in Niederösterreich Verantwortung für JUNOS, die "Jugendabteilung" der NEOS, übernehmen werden. „Wir wollen vor Ort präsenter sein und junge Menschen im gesamten Bezirk ansprechen“, so der Landesvorsitzende Christoph Müller.

Der neue Bezirkskoordinator Lucas Laimer sagt: "Mein Ziel ist es, als Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen dem Landesvorstand und JUNOS vor Ort zu agieren.“

Der 17-jährige neue Bezirkskoordinator ist derzeit Schulsprecher des BRG Bad Vöslau und ist auch mit dem Team der NEOS Bad Vöslau vernetzt. „Wir sehen es in Bad Vöslau und ich bin mir sicher, dass Jugendliche im ganzen Bezirk mitentscheiden wollen und können. Dafür möchte ich einen Beitrag leisten."

Die Bezirkskoordinatoren und -koordinatorinnen sollen generationen- und gemeindeübergreifend arbeiten und eine Schnittstelle für verschiedene Sichtweisen sein.