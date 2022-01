BADEN. Badens Vizebürgermeisterin und Grünen-Chefin in Niederösterreich, Helga Krismer, fordert 10% mehr Gehalt und einen 1000 Euro-Steuerfreibetrag für alle Pfleger und Pflegerinnen „die uns durch die Krise tragen, denn sie brauchen mehr als Applaus und anerkennende Worte.“ Da alle Kliniken und Krankenhäuser Niederösterreichs über die NÖ Landesgesundheitsagentur zentral verwaltet werden, habe Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner es in der Hand, dies auf Knopfdruck zu veranlassen. "In diesem Fall wäre der sonst oft kritisierte Zentralismus einmal sogar ein Segen.“