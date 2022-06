21.06.22 Mit dem Eintritt der Sonne in das Zeichen Krebs rücken die Emotionen wieder in den Mittelpunkt unseres Interesses. Wir möchten unsere Gefühle zum Ausdruck bringen und sind offen für Romantik und Träume. Die Familie schenkt uns Geborgenheit und fungiert als emotionaler Anker und Rückzugsort, um Kraft für neue Taten aufzutanken. Unser Handeln wird von unserem Instinkt geleitet, ist von Mitgefühl und Ehrgeiz getragen. Ein träumerisches Denken bestimmt unsere Wünsche, wir sind fähig, die Gedanken anderer zu erspüren und darauf zu reagieren. Hüten Sie sich davor, andere mit Ihrer Fürsorglichkeit zu ersticken und zu sehr zu klammern! Vermeiden Sie auch, Tränen als Mittel zum Zweck einzusetzen und andere gefühlsmäßig zu erpressen! Das Zeichen Krebs ist ein Symbol für Leben! Sorgen Sie dafür, dass man sich in Ihrer Nähe wohl fühlt und kümmern Sie sich verstärkt um Ihre Kinder, aber auch Ihr inneres Kind. Die Krebse, Skorpione und Fische erhalten einen mächtigen Energieschub für die Verwirklichung Ihrer Pläne. Die Zwillinge können im Business Punkte sammeln und werden vom Glück verwöhnt, solange sie nicht über die Stränge schlagen.

Mit dem Neumond am 29.06. möchten wir die Initiative ergreifen, einen Impuls setzen und Dinge in Gang bringen. Der persönliche Ehrgeiz spielt heute eine besondere Rolle und sollte genauer unter die Lupe genommen werden. Unter welchen Bedingungen kann in Ihnen der Ehrgeiz für ein neues berufliches Projekt oder persönliches Anliegen geweckt werden? Wie lassen Sie sich aus der Reserve locken? Können Sie Dinge, die Ihnen am Herzen liegen, direkt umsetzen oder klar einfordern? Die Krebse, Skorpione und Fische sind durch den Neumond begünstigt. Sie trauen sich, etwas Neues zu wagen und Ihre Träume zu verwirklichen. Auch die Stiere und Jungfrauen sind auf der Gewinnerseite, der sensible Neumond stärkt ihren Charme und ihr Einfühlungsvermögen. Die Widder, Waagen und Steinböcke sollten lieber abwarten und Tee trinken! Überfordern Sie sich jetzt nicht mit zu anspruchsvollen und aufwändigen Vorhaben. Überheblichkeit und Leichtsinn können in diesen Tagen Probleme verursachen (Widder, Krebs) Genießen Sie erotisches Glück, aber vermeiden Sie riskante Spiele mit dem Feuer. Finanzielle Zuwächse sind in diesen Tagen möglich. Achten Sie aber darauf, dass Sie mit Geld und Besitz nicht zu leichtsinnig umgehen (Widder, Zwillinge).