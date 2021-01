Christiana Uikiza portraitiert den Starfotografen Robert Rieger

Am 12. Jänner war es soweit. Vor der Staatsoper Wien übergab Künstlerin Christiana Uikiza Badens Promifotograf ein neues Portrait zum erweitern seiner Sammlung.

Der Corona Lockdown und das Veranstaltungsverbot machten es möglich das Sängerin Christiana Uikiza die Kunst dem Portrait malen widmete.

Fotograf Robert Rieger war sofort begeistert von dieser Idee.

BIOGRAFIE DER KÜNSTLERIN

CHRISTIANA UIKIZA

Singer / Songwriter / Recording Artist

" Eine neue, eine frische Stimme ist für uns die von Christiana Uikiza. Dabei ist die gebürtige Rumänin schon länger im Geschäft, hat in Zagreb in Musicals gesungen und konnte sogar eine Nummer-eins-Hit in den kroatischen Charts vorweisen. Wie dieser Song wohl klang?

Ihr Debütalbum THIS TIME IT S DIFFERENT jedenfalls klingt ziemlich gut. Im Stile einer Singer /Songwriterin, präsentiert sich die Sängerin, die alle Texte verfasst und zusammen mit Multi-Instrumentalist Christoph Burgstaller auch die Musik zu jedem Track geschrieben hat. Die Stücke sind akustisch angelegt, werden mit Fender Rhodes oder E-Gitarre aber auch elektrisch eingefärbt, sind ebenso zarter Pop wie zwischendurch jazzig und bluesig angereichert. Immer sind sie aber sehr atmosphärisch und meistens eher leiseren Tönen zugeneigt.

Uikiza lässt sich mit dieser Platte schwer in Schemata pressen. Mit ihrer Stimme aber packt sie den Hörer. Und ihre zwei rumänischsprachigen Songs sind neben den zwölf englischen ein schöner Kontrast."

Portraits à la carte by Uikiza

Bei der Übergabe am 12.1.2021 dabei

Künstlerin Christiana Uikiza

Fotograf Robert Rieger mit Lebensgefährtin Gabi Holnsteiner

Foto: Gabi Holnsteiner