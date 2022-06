Dass wir keinen „Planeten B“ haben, weiß nicht nur die Fridays-for-Future-Generation. Auf Spaß muss man dafür nicht verzichten. Denn auch Veranstaltungen können „grün“ sein. Die Badener Agentur „HSG Events“ hat sich das Thema „Green Events“ auf die Fahnen geheftet. Eine der bekanntesten grünen Veranstaltungen ist das Festival „Stadt:Kultur“, das gerade im Kurpark über die Bühne geht.

BADEN. Sie veranstalten die richtig großen Event-Highlights der Stadt: Der Christkindl-Markt „Baden FairZaubert“ geht ebenso auf ihre Kappe wie der Sparkassen-Stadtlauf, Baden in Weiss, das Beachvolleyball-Turnier und das Sommer-Programm im Kurpark. Dabei verfolgen die Event-Profis von HSG Events aus Baden ein besonderes Herzensprojekt: Ihre Veranstaltungen sollen „grün“ sein. Dafür sind sie auch mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Österreichisches Umweltzeichen

Das Thema ist bei HSG Events nicht erst seit Greta Thunberg aktuell. Die Agentur und seine Vorgängerin beschäftigt sich schon seit 2008 mit dem Thema. „Nachhaltigkeit in all den unterschiedlichen Bereichen liegt uns als Unternehmer immer schon sehr am Herzen. Die Bewahrung einer lebenswerten Zukunft für zukünftige Generationen geht uns alle an“, ist Geschäftsführer Nicolas Hold überzeugt. HSG Events ist offizieller Lizenznehmer des Österreichischen Umweltzeichens in der Kategorie „Green Events“. Dieses unabhängige Gütesiegel ist Vorreiter für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt.

Grüne Kultur im Kurpark

Besonders stolz ist die Agentur auf das Festival „Stadt:Kultur“, das nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events zertifiziert und ein Referenzprojekt für die gesamte Szene ist. „Das Österreichische Umweltzeichen ist Garant für geringe Umweltbelastungen verbunden mit hoher Qualität. Zusätzlich zum Themenkreis Umwelt werden auch Kriterien aus den anderen Säulen der Nachhaltigkeit wie soziale und ökonomische Kriterien mit einbezogen“, erklärt Hold. Die Veranstaltungsreihe „Stadt:Kultur“ wurde 2021 für den Green Event Wettbewerb „nachhaltig gewinnen“ nominiert und zählt somit zu den nachhaltigsten Veranstaltungen des Landes.

Nachhaltig denken, auch ohne Siegel

Auch ohne Gütesiegel achtet das Team von HSG Events darauf, den ökologischen Fußabdruck der von ihnen organisierten Veranstaltungen so gering wie möglich zu halten. Das beginnt beim zertifizierten Recycling-Papier für Drucksorten und nachhaltigen Werbemitteln, beim Buffet mit Fokus auf regionale Produkte und dem Ausschank aus Mehrweg- bzw. Großgebinden, bei Mülltrennung und -vermeidung, nachhaltiger Dekoration, der Unterstützung sozialer oder kultureller Initiativen und vielem mehr.