Konsistorialrat Johann Schausberger, Pfarrer von St. Pantaleon und Riedersbach und Kapitularkanonikus des Kollegiatsstifts Mattsee, ist am 24. August 2020 im 79. Lebensjahr völlig unerwartet verstorben.



BEZIRK BRAUNAU. Johann Schausberger wurde am 8. September 1941 in Ohlsdorf geboren. Nach der Matura 1961 am Kollegium Petrinum in Linz trat er ins Linzer Priesterseminar ein und wurde am 29. Juni 1966 im Linzer Mariendom zum Priester geweiht.

Zunächst bis 1972 war er Kooperator in Wels-St. Stephan und Alkoven, in Alkoven wurde er anschließend zum Pfarrprovisor ernannt. Von 1972 bis 1986 war er Kurat in Riedersbach, zugleich für kurze Zeit Pfarrprovisor in Maria Ach. Er wurde von 1981 bis 2007 zum Pfarradministrator von St. Pantaleon bestellt.

1987 wurde Johann Schausberger zum Pfarrer von Riedersbach ernannt, wo er bis zuletzt tätig war und die Pfarre geprägt hat. Zusätzlich wurde er 2007 zum Pfarrer von St. Pantaleon bestellt, wo er auch bis zuletzt aktiv in der Seelsorge tätig war.

2014 bis 2018 war Schausberger Pfarrprovisor von Franking und Haigermoos und anschließend für kurze Zeit Pfarrprovisor in Hochburg und Maria Ach. Schausberger wurde 2003 als Ehrenkanonikus in das Kollegiatsstift Mattsee gewählt, 2004 als Kapitularkanonikus.

Von 2008 bis 2016 und von 2017 bis 2018 hatte er jeweils die Funktion als Dechant im Dekanat Ostermiething inne. Zudem war er von 2013 bis 2018 Regionaldechant in der Region Innviertel.

Seine Erfahrungen im Bereich der Bibelarbeit, der Liturgie und des Religionsunterrichts hat er als Referent und Berater in der Diözese zur Verfügung gestellt und unterrichtete auch am Religionspädagogischen Institut der Diözese Linz. Mit Begeisterung begleitete er viele Pilgergruppen, unter anderem ins Heilige Land und nach Rom.

Sein Herzensanliegen war die Verkündigung der Frohen Botschaft in Wort und Leben, nicht zuletzt auch ausgedrückt durch seine Liebe zur Musik. So war er jahrzehntelang auch Chorleiter des Kirchenchors St. Pantaleon.

Für seine Verdienste wurden ihm 2012 die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde St. Pantaleon und 2016 das Goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich verliehen.



Am Donnerstag, 3. September 2020, um 19 Uhr wird für den Verstorbenen in der Pfarrkirche Riedersbach gebetet. Am Freitag, 4. September 2020, um 14 Uhr finden das Requiem und die Aussegnung in der Pfarrkirche Riedersbach statt.

Am 4. September um 19.30 Uhr wird für den Verstorbenen in der Pfarrkirche St. Pantaleon gebetet. Das Requiem wird am Samstag, 5. September 2020, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Pantaleon gefeiert.

Am Samstag, 12. September 2020, um 16 Uhr wird eine Gedenkmesse in der Pfarrkirche St. Pantaleon gefeiert. Anschließend erfolgt die Beisetzung der Urne im Priestergrab in St. Pantaleon.