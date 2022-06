Am Palmsonntag verkaufte die Goldhaubengruppe Germteiggebäck, Osterlämmer, Striezel und Osterhasen. Vom Erlös wurden 1.000 Euro für die Renovierung der Kirchenfenster gespendet.



MINING. Zu Fronleichnam erfolgte bei der ersten Ausrückung in Goldhaubentracht die symbolische Scheckübergabe an Regionaldechant Gernt Smetanig und Pastoralassistentin Christine Rosska.

