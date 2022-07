Ein in Moosdorf verunglückter Motorradfahrer ist nun im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

MOOSDORF. Am 18. Juni 2022 stürzte ein Motorradfahrer auf der B 156 in Moosdorf schwer. Der 65-Jährige aus Deutschland musste reanimiert werden. Wie die Polizei nun mitteilt, ist der Mann am 30. Juni in der Uniklinik in Regensburg (D) leider verstorben.

