Damit Gläubige trotz Einschränkungen der Kirchenbesuche nicht auf die Predigt verzichten müssen, teilt Braunaus Dechant Gert Smetanig seine Gedanken zum Sonntagsevangelium mit uns.

BEZIRK (kat). Die Kirchen sind seit 15. Mai wieder für Gläubige geöffnet. Um das Corona-Virus aber einzudämmen, beziehungsweise eine Ausbreitung zu vermeiden, gelten in den Gotteshäusern gewisse Sicherheitsvorkehrungen. So ist nur eine gewisse Zahl an Gläubigen zu den Gottesdiensten zugelassen. Um trotzdem allen Gläubigen eine Sonntagspredigt zu bieten, teilt Gert Smetanig, Dechant des Bezirks Braunau, seine Gedanken zum Sonntagsevangelium mit uns.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Vor über 200 Jahren schrieb der Göttinger Physikprofessor und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg: Es gibt zwei Wege, das Leben zu verlängern, erstens, dass man die beiden Punkte geboren und gestorben weiter voneinander bringt und also den Weg länger macht. In diesem Fache haben einige unter den Ärzten sehr viel geleistet. Die andere Art ist, dass man langsamer geht und die beiden Punkte stehen lässt, wo Gott will.

In diesen scheinbar so nüchternen Sätzen versteckt Lichtenberg die ironische Frage: Was nützt es denn, wenn wir unser Leben um Tage, Wochen oder Jahre verlängern, dann aber hastig und oberflächlich durch dieses Leben rennen und uns gar keine Zeit lassen, wirklich zu leben? Was bringt denn die Quantität, wenn die Qualität nicht stimmt?

Eine Frage, die heute aktueller ist denn je: Durch Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin ist unsere durchschnittliche Lebenserwartung erheblich gestiegen. Noch nie in der Geschichte hatten die Menschen so viel Lebenszeit zur Verfügung wie heute. Und noch nie gab es so viel freie Zeit. Aber hat diese Verlängerung auch ein Mehr an Leben zur Folge? Es sieht nicht so aus. Die Klage, keine Zeit zu haben, wird immer lauter. Momo, die Romanfigur von Michael Ende, hat das paradoxe Phänomen klar erkannt: Je mehr Zeit wir sparen, desto weniger haben wir.

In seiner Beschreibung der beiden Wege, das Leben zu verlängern, versteckt Lichtenberg zweifellos auch den Appell: Geh langsamer! Lebe wach und bewusst in der Zeit, die dir zur Verfügung steht! Ein Appell, der auch heute unter die Haut geht: Geh langsamer - dann behältst du die Orientierung; dann kannst du dich vergewissern, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Geh langsamer - dann hast du Zeit, deine Umgebung wahrzunehmen und Eindrücke zu verarbeiten. Geh langsamer - dann wirst du wie die Jünger erkennen, wer dir in stürmischen Zeiten zu Hilfe kommt; wer bei dir bleibt, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht; wem du wirklich vertrauen kannst, wenn dir der Wind ins Gesicht bläst; an wem du einen Halt hast, wenn du in deiner Terminflut und in der Hektik deiner Tage den Boden unter den Füßen verlierst. Geh langsamer - dann siehst du, dass Jesus dir seine rettende Hand entgegenstreckt. Dann spürst du, dass Gott der tragende Grund deines Lebens ist.

Es gibt zwei Wege, das Leben zu verlängern - sagt Lichtenberg. Wenn wir dieses Thema nicht den Ärzten allein überlassen möchten; wenn wir für uns den zweiten Weg wählen und langsamer gehen wollen, dann sind die kommenden Wochen eine günstige Zeit für die ersten Schritte.